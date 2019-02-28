Зимний Байкал: километры прозрачного льда [фев. 28, 2019|08:50 am] Gelio (Степанов Слава)





Покрытый льдом Байкал называют самым большим катком в мире. Зимой это огромное озеро, по площади сравнимое с Бельгией, замерзает целиком — кроме того небольшого участка, где из него вытекает река Ангара. Лёд на Байкале настолько прочный, что по нему спокойно ездят внедорожники, а в 1904 году даже ходил поезд по специально проложенной зимней железной дороге.





1. Зимний Байкал представляет собой фантастическое зрелище: на прозрачном бирюзовом льду образуются причудливые узоры из трещин, а входы в многочисленные гроты становятся безопасными. В последние годы многие туристы стали приезжать на озеро именно зимой.













2. Остров Ольхон — самый большой остров Байкала, расположенный рядом с наиболее глубокой его частью. С бурятского это название переводится как «немного лесистый». Лесов здесь действительно много: они занимают примерно треть поверхности Ольхона.













3. Климат Ольхона немного отличается от остального Прибайкалья. Летом здесь жарче, чем где-либо, а зимой — холоднее. Этот остров считается сакральным центром, в котором обитают грозные духи Байкала.













4. Мыс Хобой — Самая северная точка Ольхона.













5. В переводе с бурятского слово «Һобой» означает «клык». Именно его напоминают острая столбовая скала, погружённая в воду.











6. Если посмотреть на мыс с воды, можно увидеть очертания женского лица. С этим связана легенда о молодой девушке, которая из зависти к мужу попросила у духов такой же дворец как у него. Те, со словами «Покуда на земле будет зло и зависть — будешь камнем», превратили её в скалу.













7. К мысу постоянно приезжает много туристов. Чтобы сохранить уникальную экосистему этого места, здесь запрещено разрушать растительный покров, передвигать камни, вырывать их из дёрна и складывать пирамидки.











8. Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала. В хорошую погоду с него можно увидеть восточный берег и контур полуострова Святой Нос.











9. На западном побережье Ольхона находится мыс Саган-Хушун, который представляет собой массив беломраморных скал.











10. Из-за трёх выступающих массивов, его называют Три Брата.











11. В береговых скалах спрятано очень много гротов. Самый большой грот Саган-Хушуна расположен под «Старшим братом».











12. Сосульки-сталактиты, свисающие со свода пещеры.













13. Один из самых популярных и излюбленных туристами гротов находится на острове Харанцы. На закате он красиво подсвечивается солнечными лучами.











14. Ледяной грот.













15. Внутри грота температура выше, чем снаружи.













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17. Летом подойти к гротам нельзя, так как судно может разбиться о скалы.













18. Туристы выстраиваются в очередь, чтобы сфотографировать грот.













19. В каждой пещере встречаются абсолютно разные ледяные узоры, и все они очень впечатляют.













20. В проливе Малое Море расположен остров Харанцы. Учёные считают, что в древности он служил наблюдательным пунктом, так как с этого места отлично просматривается большая часть западного побережья Ольхона.













21. Мыс Бурхан, который также называют «скала Шаманка».













22. Вблизи мыса расположен посёлок Хужир — самый крупный населённый пункт на Ольхоне.











23. Вид на Шаман-скалу, которая считается одним из самых известных образов Байкала.











24. Мыс Бурхан с высоты.













25. Посёлок Хужир. Раньше большинство его жителей работали на Маломорском рыбзаводе, но сейчас предприятие почти не функционирует, поэтому местное население живёт за счет туристического потока.











26. Самый популярный транспорт на зимнем Байкале — УАЗ 2206, известный как «буханка». Сесть за руль здесь отваживается не каждый, а опытных водителей, знающих расположение зимников и владеющих всеми тонкостями езды по замёрзшему озеру, называют ледовыми капитанами.













27. Есть и альтернативные способы передвижения. Самые предприимчивые велосипедисты организуют зимние велотуры, а самые отважные — участвуют в ежегодной экстремальной гонке «Ледовый шторм» и за три дня преодолевают 205 километров.











28. Но иногда можно встретить и по-настоящему экзотические виды транспорта.











29. Узкий и извилистый Огой — самый большой остров в Малом Море. В длину он протянулся почти на 3 километра.











30. Южный мыс острова Огой. Из-за необычной формы скалы его называют Драконом.













31. Само слово Огой переводится с бурятского как «безводный».













32. Огой считается одним из так называемых «мест силы», ради которых многие приезжают на Байкал.













33. По-настоящему большой поток паломников хлынул на остров в 2005 году, когда на его вершине воздвигли буддийскую Ступу Просветления. Она символизирует освобождение от человеческих страстей, преодоление препятствий и раскрытие всех способностей ума.











34. Буддизм в этих местах соседствует с шаманизмом. На острове то и дело встречаются причудливые пирамиды из камней. Правда, складывают их не только столько адепты шаманских практик, сколько простые туристы — для исполнения сокровенных желаний.













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37. Ещё один остров в Малом Море носит название Хубын, что в переводе с бурятского означает «малыш».













38. Лёд на Байкале встаёт только в январе. Это связано с тем, что озеро очень глубокое: когда верхний слой воды охлаждается, он тяжелеет и опускается вниз, а на его место раз за разом поднимаются более тёплые, а потому более лёгкие слои. В феврале-марте толщина льда достигает максимума и колеблется от 70 сантиметров до 1,5–2 метров.













39. Байкальский лёд настолько чистый и прозрачный, что на мелководье сквозь него можно разглядеть дно. В толщу воды проникают солнечные лучи, поэтому жизнь под ледовым покровом не замирает — там развиваются водоросли и зоопланктон.















40. Тонкие трещинки и разные текстуры образуют неповторимый трёхмерный узор. Здесь, например, он похож на спираль ДНК.











41. Эти белые шарики — замёрзшие пузырьки метана.













42. В Байкале растворено около 800 тонн метана. Парниковый газ, который поднимался со дна, не успел выбраться на поверхность и мгновенно вмёрз в лёд. Если проткнуть такой пузырь и поджечь, вспыхнет лёгкое и почти не дымящее пламя.













43. Местами можно увидеть вмёрзшие в лёд растения.













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47. На фоне тёмных глубин эти застывшие пузырьки выглядят космически — как будто смотришь фрагмент из Star Trek.













48. Освобождаться ото льда Байкал начинает к концу апреля. Но в северной части озера даже в июне можно встретить плывущую льдину.











49. Остров Ядор (Едор). По-бурятски это слово значит «торчать» или «высовываться».











50. Местные жители часто зовут этот остров Беленьким — из-за светлого оттенка скальных пород. Ещё одно любопытное прозвище — Голова Льва: с определённого ракурса остров действительно похож на это плывущее животное.













51. Ледяные наплески на прибрежных скалах называются сокуи.











52. Сокуи формируются на отмелях с наступлением первых морозов, когда озеро ещё не покрылось льдом. Волны бьются о скалы, и брызги воды замерзают на них, образуя наросты причудливой формы.













53. Со временем они утолщаются и вдоль берега озера появляется вал, а скалы покрываются ледяным панцирем из непрозрачного, пористого льда.













54. На юго-восточном побережье Байкала высота сокуев может достигать 6–7 метров, а на наветренных сторонах скал — 20–30 метров.











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56. Ледяные наплески у мыса Хобой.











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58. По приблизительным подсчётам, на побережье озера расположено более 40 пещер и гротов естественного происхождения.













59. Нюрганский мыс расположен на западном побережье острова Ольхон. Второе его название — Нюргон, что в переводе с бурятского означает «спина», «хребет». Во время археологических раскопок здесь было найдено захоронение XI–XVI веков.













60. Наплески на Трёх Братьях.













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62. Лёд на озере очень разнообразен по цвету и фактуре. Например, здесь он настолько гладкий, что можно рассмотреть отражение неба и скал. Такой участок местные называют «гололядка».













63. Даже зимой Байкал находится в постоянном движении. При длительном понижении температуры, резких её перепадах и под воздействием сильных ветров лёд трещит и ломается, образуя надломы, щели и торосы. Всё это сопровождается грохотом, который напоминает артиллерийскую канонаду.













64. Становые щели пред­ставляют собой сквозные трещины во льду. Их ширина может составлять от 1,5 до 3 метров, а длина — до 30 километров. Каждый год они появляются примерно в одних и тех же районах озера.













65. Разрушение ледяного покрова Байкала начинается задолго до ледохода. Солнце нагревает подлёдный слой воды, постепенно лёд снизу тает и начинаются подвижки. В местах, где возникает сопротивление или есть какие-то препятствия, возникают нагромождения массы льда — надвиги.











66. Ещё одно явление — нагромождение обломков льда. Они формируются в результате сжатия ледяного покрова.











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68. Мыс Шибетский. На его перешейке находится древняя оборонительная стена. Местные жители рассказывают, что здесь можно увидеть места, где племя курыкан совершало жертвоприношения духам-покровителям.













69. Посёлок Большое Голоустное на западном побережье озера. Это один из туристических центров на Байкале. Для отдыхающих здесь построены отели, турбазы и стоянки, а в округе проложены экомаршруты.













70. Наглядный пример эффекта Мпембы, согласно которому горячая вода замерзает гораздо быстрее холодной. Научный парадокс назван в честь африканского мальчика. В 1963 году он обнаружил, что горячая молочная смесь превращается в мороженое раньше, чем охлаждённая.













71. Поездка на ездовых собаках — ещё один способ экологичного и быстрого перемещения по озеру. За зимний сезон (3-4 месяца) одна упряжка с байкальскими хаски преодолевает более 10 тысяч километров.











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73. За год Байкал посещают более 2 миллионов туристов, около 300 тысяч из них приезжают на озеро зимой.













74. Закат с видом на мыс Хобой.











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• Летний Байкал с вертолёта

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