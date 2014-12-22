Республика Татарстан

Татарстан расположен в Европейской части России на месте слияния двух рек — Волги и Камы. Всего в республике проживает 3,8 млн человек. Из них 1,2 млн человек проживают столице республики — городе Казани. Основу экономики Татарстана составляет промышленное производство, основными сферами которой являются нефтехимия, энергетика, машиностроение и IT. В республике добывается около 32 миллионов тонн нефти в год. Татарстан - лидер по производству полиэтилена, каучуков, шин и грузовиков. В республике производят вертолеты, речные и морские суда, самолеты, военную оптику.
Казань — столица Республики Татарстан.
Город с населением 1,2 млн. человек расположен на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки (820 км от Москвы).
Казанский кремль
Образование Казани началось именно с момента строительства крепости на холме в начале XI века. К XVI веку город приобрел вид мощной деревяно-каменной крепости с Ханским двором, высокими мечетями и мавзолеями. В 1552 году Казань была взята штурмом русскими войсками под управлением Ивана Грозного и присоединена к Русскому государству. Согласно царскому указу крепость была реконструирована, отстроена в камне под руководством знаменитых псковских мастеров Постника Яковлева (создателя Собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве) и Ивана Ширяя. Сейчас Казанский кремль это историко-архитектурный и культурный памятник, сочетающий в своём облике православные и мусульманские, русские и татарские мотивы.
Мечеть Кул Шариф
Главная соборная мечеть республики Татарстан и Казани. Строительство храма было начато в 1996 году как воссоздание легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства, центра религиозного просвещения и развития наук Среднего Поволжья XVI столетия. Мечеть была разрушена в октябре 1552 года во время штурма Казани войсками Ивана Грозного. Названа в честь её последнего имама сеида Кул Шарифа, одного из предводителей обороны Казани.
Дворец земледельцев — штаб-квартира Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.
Улица Баумана — пешеходная улица в историческом центре Казани.
Протока Булак
Площадь Тукая
Стадион «Казань-Арена»
Вмещает 45 000 болельщиков. Стадион был местом проведения церемоний открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года. На стадионе планируется проведение матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.
В 2013 году в городе проходила XXVII Всемирная летняя Универсиада. К ее проведению город приобрел новый вид: были построены десятки спортивных арен и множество объектов транспортной инфраструктуры, а также отреставрированы фасады исторических зданий.
Казанский метрополитен
Метро в Казани было открыто в 2005 году во время празднования тысячелетия города. Казанский метрополитен стал седьмым по счёту в РФ и первым в стране среди построенных после распада СССР. На данный момент метрополитен 10 станций на одной линии, протяженностью 16 км.
Подробный пост о казанском метро здесь: http://gelio.livejournal.com/165789.html
Транспортная развязка на пересечении Аметьевской магистрали и ул.Даурская
Международный аэропорт Казань
Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ОАО «Туполев» (ранее - ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»)
Одно из крупнейших самолетостроительных предприятий страны, создано в конце двадцатых годов прошлого века на базе двух самолетостроительных заводов - московского и казанского. За годы своего существования завод выпустил 22 типа авиационной техники общим числом более 20 тысяч, к числу которых относятся всемирно известные самолеты Пе-2, Пе-8, Ту-16, Ту-104Б, Ту-22МЗ, Ту-160, Ил-62М.
Сейчас завод выполняет ремонт и модернизацию самолетов Ту-22М3 и Ту-160, производит самолеты Ту-214 специального назначения. На данный момент это единственное предприятие в России, которое способно выпускать стратегические бомбардировщики последнего поколения, потребность в которых определяется военной оборонной доктриной нашего государства.
В частности, строит четыре самолета для министерства обороны РФ, в том числе по проекту «Открытое небо», для управления делами президента России, Федеральной службы безопасности. Прорабатывается вопрос создания консолидированного заказа на самолеты Ту-214 для госнужд, министерства обороны, МЧС, Роскосмоса. Еще одно перспективное направление деятельности завода - развитие производства по кооперации. Сейчас на предприятии ведется активная работа по освоению выпуска оперения для самолета Ил-76-МД-90А.
Испытания всех воздушных судов, производимых и ремонтируемых на предприятии, осуществляются на заводском аэродроме «Борисоглебское».
Один из семи сохранившихся легендарных Ту 144-х. Стоит во дворе 6-го здания Казанского Государственного Технического Университета, бывший Казанский авиационный институт (КАИ).
ОАО «Казанский вертолётный завод»
Производитель вертолётов семейства Ми-8/17, входящий в российский вертолётостроительный холдинг «Вертолёты России». Завод осуществляет полный цикл создания вертолётной техники от разработки и серийного выпуска до послепродажного сопровождения, обучения персонала и проведения ремонта. За всю историю существования предприятия более 12 000 вертолётов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, "«Ансат" и их модификаций поставлено в 100 стран мира.
Подробный пост о Казанском вертолетном заводе здесь: http://gelio.livejournal.com/180576.html
Казанское моторостроительное производственное объединение (КМПО)
Основным направлением деятельности КМПО в настоящее время является серийное производство газотурбинных двигателей и оборудования на их основе для перекачки, распределения и переработки природного газа. Более 30% газотранспортных потоков в России функционируют на двигателях, изготовленных в КМПО.
Завод имеет большой опыт в области авиационного двигателестроения. Предприятие производило двигатели легендарных пикирующих бомбардировщиков Пе-2 и пассажирских лайнеров Ту-104, Ил-62, Ту-154, Ил-86. Есть возможность производить авиационный двигатель НК-93 для самолетов Ту-214 и Ту-330.
ОКБ «Сокол»
Предприятие осуществляет научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по беспилотным летательным аппаратам и воздушным мишеням, создание мишенной обстановки, позволяющей проводить отработку систем ПВО типа С-300, С-400 и бортового радиоэлектронного оборудования самолетов-истребителей типа Су-30МК, МиГ-29.
«Казаньоргсинтез»
Одно из крупнейших предприятий химической отрасли России, имеющее стратегическое значение для развития экономики Республики Татарстан. В настоящее время предприятием производятся полиэтилен, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, этиленгликоли, этаноламины, бисфенол, поликарбонат и другие продукты органического синтеза. Завод производит более 38 % всего российского полиэтилена.
ОАО «Нэфис Косметикс»
Один из крупнейших поставщиков средств для мытья посуды, стиральных порошков и порошкообразных чистящих средств на российский рынок, наряду с транснациональными компаниями Henkel Group и Procter & Gamble. Всего предприятием выпускается более 300 наименований продукции.
Технополис «Химград»
Первый сертифицированный индустриальный парк России, резидентами которого являются компании, занятые в области малотоннажной химии, переработки полимеров, нанотехнологий, ресурсосбережения и энергоэффективности, медицинских технологий.
Казань является одним из крупнейших портов на реке Волге. Казанский речной вокзал обслуживает пассажирские суда как регулярных междугородних круизных линий, так и пригородных направлений . Суточный пассажиропоток в летний период составляет около 6000 человек в сутки.
Водный транспорт является сезонным, поэтому судами перевозится всего 6% грузов и 0,1% пассажиров республики.
Единая глубоководная система европейской части России, основу которой составляет бассейн Волги, создает условия для использования судов смешанного плавания в международных перевозках в направлении Каспийского, Средиземноморского и Балтийского бассейнов.
ОАО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького»
Завод производит суда специального назначения, универсальные морские (река-море) сухогрузы, контейнеровозы, танкера, скоростные пассажирские теплоходы из алюминиевых сплавов. За годы своей истории заводом построено свыше 1500 морских и речных кораблей и судов, в том числе около 600 военных. Расположение в центре России, на Волге, позволяет производить поставку кораблей и судов в любые регионы бассейнов Черного, Каспийского, Балтийского, Северного морей по внутренним водным путям.
Остров-град Свияжск
Был основан по решению Ивана Грозного как крепость в 1551 году, в 1552 году стал базой русских войск при осаде Казани. Впервые в истории мирового зодчества за 4 недели сооружен город из заранее заготовленных деталей. Его укрепления, сделанные по последнему слову техники, превышали размеры таких крупнейших тогда на Руси городов, как Новгород, Псков. Город стал первым православным городом в Среднем Поволжье, центром, откуда шла христианизация всех народов Поволжья. Сегодня Свияжск — один из популярнейших туристических объектов Татарстана.
Мост через Каму
Сооружение имеет огромное значение для Татарстана в частности и России в целом, так как мост является частью «Оренбургского тракта» и глобального транспортного коридора «Европа — Западный Китай».
Общая длина мостового перехода составляет почти 14 километров, в том через Каму — 1,6 км.
Теплоход «Булгария»
10 июля 2011 года в Куйбышевском водохранилище, выполняя туристический рейс Казань - Болгар - Казань, в условиях шторма судно получило крен вправо и за несколько минут ушло на дно. Основной причиной крушения стало то, что экипаж не закрыл иллюминаторы, и в них залилась вода, когда в результате порыва ветра и выполнения поворота возник крен. Это стало крупнейшей водной катастрофой в современной России по количеству жертв – 122 человека погибли, в том числе 28 детей.
Гипсовый завод «Aksolit»
Производственный комплекс расположен в Камско-Устьинском районе Республики Татарстан и обеспечивает полный цикл производства: от добычи и переработки сырья до упаковки и отгрузки готовой продукции.
Городище Булгар
Музей-заповедник на берегу Волги у места впадения в нее Камы в 170 км от Казани. Булгар был основан волжскими булгарами в X веке, в 1361 году разрушен золотоордынским князем Булат-Тимуром. Затем был восстановлен, но в 1431 году разрушен воеводой Фёдором Пёстрым, после чего был покинут жителями и более не восстанавливался. На 38-й сессии Комитета Всемирного наследия 23 июня 2014 года было принято решение включить Болгарский историко-археологический комплекс в Cписок Всемирного наследия.
Белая мечеть («Ак мэчет»)
Комплекс расположен недалеко от въезда в Болгар, у Южных ворот болгарского музея-заповедника. Образцом для строительства мечети послужили лучшие произведения мировой исламской архитектуры.
Набережные Челны
Второй по величине город в Республике Татарстан с населением более 522 тыс. человек, расположенный на реке Кама. Активное развитие города началось в 1960х годах, когда была построена Нижнекамская ГЭС, а затем стартовала всесоюзная стройка завода-гиганта КамАЗ. Эти факторы привели к резкому росту численности населения города, масштабному строительству жилья и городской инфраструктуры.
Подробный пост о Набережных Челнах здесь: http://gelio.livejournal.com/201354.html
При строительстве города советскими архитекторами была заложена грамотная инженерная и транспортная инфраструктура, продумана инсоляция, аэрация, зеленые зоны. Набережные Челны на долгое время стали одним из центров развития градостроительства не только на юго-востоке Татарстана, но и в определенном смысле всего Советского Союза.
Нижнекамская ГЭС — четвертая ступень каскада ГЭС на реке Каме.
«КамАЗ»
Одно из крупнейших предприятий Республики Татарстан, занимает 9-е место среди ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей. «КамАЗ» выпускает более 40 моделей грузовых автомобилей в свыше полутора тысяч вариантов комплектаций.
За сутки с конвейера сходит порядка 200 машин. К 2020 году завод планирует спускать с конвейера по 100 тыс. машин ежегодно.
Елабуга
Одно из старейших поселений Татарстана, которому уже более 1000 лет. Город расположен на правом берегу Камы, в 215 км к востоку от Казани.
Символ города — Башня «Чёртового городища»
«Алабуга»
Крупнейшая особая экономическая зона промышленно-производственного типа в России. В настоящее время в ОЭЗ «Алабуга» зарегистрировано 42 компании-резидента, уже действуют десять заводов.
«Ford Sollers»
Производство автомобилей Ford на заводе Ford Sollers в Елабуге стартовало в 2012 году. На сегодняшний день предприятие выпускает Ford Transit, Ford Tourneo Custom, Ford Edge, Ford S-MAX и Ford Galaxy.
С 2013 года началось производство автомобилей Ford Explorer и Ford Kuga по технологии полного цикла.
ООО «Роквул-Волга» — производство негорючей теплоизоляции на основе каменной ваты.
На текущий момент в ОЭЗ работает более 4200 человек.
Нижнекамск
Третий по численности населения город Татарстана, крупнейший в России центр нефтехимической промышленности. В нем сосредоточено 23% производимой в Татарстане промышленной продукции, около 30% экспорта.
Подробный пост о Нижнекамске здесь: http://gelio.livejournal.com/202525.html
Нижнекамская соборная мечеть — центральный мусульманский храм города.
«Нижнекамскнефтехим» — крупнейшее нефтехимическое предприятие в Европе.
«Нижнекамскнефтехим» занимает ведущую позицию среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена.
Всего в ассортименте выпускаемой продукции компании - более ста наименований.
Из нижнекамского сырья производят бытовую технику, посуду, медицинское и лабораторное оборудование, офисные принадлежности и многое другое. Производственный комплекс компании включает в себя 10 заводов основного производства. На предприятии работает более 17 тыс человек.
ОАО «ТАНЕКО» (ТАтарстанский НЕфтеперерабатывающий КОмплекс)
Крупнейший в РФ нефтеперерабатывающий комплекс (прежнее наименование — ЗАО «Нижнекамский НПЗ»). Продукция комплекса - 20 видов продуктов глубокой переработки нефти – от моторных топлив европейского качества до компонентов сырья для производства широкой гаммы востребованной нефтехимической продукции.
«Нижнекамскшина» (Нижнекамский шинный завод)
Крупнейшее предприятие шинной промышленности, производящее автомобильные шины марок КАМА, КАМА EURO. В ассортименте завода более 120 типоразмеров и моделей шин, в том числе разработанных специалистами Научно-технического центра «Кама». Производственная мощность завода составляет 13 млн шин в год.
Основным ресурсом недр республики Татарстан является нефть. С началом освоения в середине XX века мощные нефтяные месторождения на юго-востоке Татарской АССР были названы «Вторым Баку» и стали крупнейшими в СССР до освоения западно-сибирских месторожений в конце 1970-х гг. Республика располагает 894 млн тонн извлекаемой нефти.
Добычей нефти занимаются 177 организаций, наиболее крупными промышленными предприятиями республики являются: OАО «Татнефть», «Татанефтехиминвест-холдинг», «Казань-оргсинтез».
В Татарстане открыто 127 месторождений нефти, объединяющих более 3000 залежей нефти. Именно здесь расположено второе по величине месторождение в России (на момент начала разработки крупнейшее) и одно из крупнейших мире — Ромашкинское, располагающееся в Лениногорском районе Татарстана.
Имеющихся в Татарстане уже разведанных запасов нефти достаточно для её добычи на нынешнем уровне в течение еще как минимум 30 лет. Геологоразведочные работы и внедрение новых методов увеличения отдачи пластов позволят продлить этот период еще на несколько десятилетий.
Альметьевск
Четвёртый по численности населения и значимости город Татарстана. Центр территориально-производственного комплекса (ТПК) Юго-Восточной экономической зоны республики.
Монумент 60-летия нефти Татарстана
Альметьевск находится в 39 км от Лениногорска и его крупнейшего Ромашкинского месторождения Волго-Уральской провинции на юге Татарстана. На сегодняшний день Ромашкинское месторождение является одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире.
Офисный комплекс «Татнефть»
Храм иконы Казанской Божией Матери
Новый большой двупрестольный собор, формой и размерами напоминающий московский Храм Христа Спасителя. Звонница собора состоит из 11 колоколов, самый большой из которых весит 1350 кг.
Майдан — место проведения различных городских праздников.
ОАО «Алнас» («Альметьевский насосный завод»)
Является одним из крупнейших в России предприятий по производству полнокомплектных установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) для добычи нефти.
В арсенале предприятия более 50 модификаций двигателей, 100 модификаций насосов, свыше 3000 вариантов комплектации оборудования. Продукция завода поставляется в ведущие нефтяные компании России: ТNК-ВР, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Газпромнефть и другие.
Установки электроцентробежных насосов производства ОАО «Алнас» добывают треть всей российской нефти.
Лениногорск
Город на юго-востоке Татарстана. Вся история Лениногорска тесно связана с возникновением, становлением и развитием нефтедобычи в Татарстане. Город многократно удостоен звания одного из самых благоустроенных городов РСФСР и России.
Круглое поле
Важную роль в экономике Республики Татарстан играет аграрный сектор. Республика входит в тройку лидеров среди других регионов России по объёму сельскохозяйственной продукции.
Агрокомбинат «Майский»
Ежегодно агрокомбинат производит до 15 тыс.тонн свежих овощей (огурцы, томаты, перец, баклажаны, зелень, грибы). Вся выращенная продукция предназначена в основном для реализации на внутреннем рынке Татарстана.
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