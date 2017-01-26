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Самолёты-легенды ОКБ Туполева: война и мир - Gelio (Степанов Слава) [entries|archive|friends|userinfo]
Gelio (Степанов Слава)

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Самолёты-легенды ОКБ Туполева: война и мир [янв. 26, 2017|01:51 pm]
Gelio (Степанов Слава)
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Опытное конструкторское бюро Туполева за 95 лет своей работы разработало более 300 летательных аппаратов. Около 50 из них вышли в серийное производство. Наиболее популярными стали стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, легенда гражданской авиации Ту-144, самый массовый советский пассажирский самолёт Ту-154 и его современная замена Ту-204/214.


1. В подмосковном городе Жуковском расположена лётно-испытательная и доводочная база ПАО «Туполев». Здесь находится аэродром «Раменское» с самой большой в Европе взлётно-посадочной полосой длиной 5500 метров. Раз в два года в Жуковском проходит Международный авиационно-космический салон МАКС.








Ту-160

2. Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 был разработан в ОКБ Туполева в конце 1970-х годов. В классификации стран НАТО известен как Blackjack. Отечественные авиаторы называют его «Белый лебедь».







3. Ту-160 является самым тяжёлым (максимальная взлётная масса 275 тонн) и самым скоростным (до 2230 км/ч) серийным бомбардировщиком в мире.









4. Ракетоносец с крылом изменяемой геометрии был задуман как советский ответ проекту американского межконтинентального бомбардировщика B1.









5. Первый полёт опытного образца Ту-160 состоялся на аэродроме «Раменское» 18 декабря 1981 года.








6. В воздух Ту-160 поднимают четыре двигателя НК-32, расположенные попарно с обеих сторон фюзеляжа. Силовая установка Ту-160 (совокупная тяга 100 тысяч кгс) — самая мощная среди всех действующих самолётов мира этого класса.







7. Конкурентами туполевцев в создании нового стратегического бомбардировщика были ОКБ Сухого и Мясищева. Однако проект в итоге был поручен ОКБ Туполева: оно уже имело богатый опыт и пакет решений, отработанных в ходе создания сверхзвукового лайнера Ту-144.








8. Большая часть Ту-160 сегодня имеют собственные имена. Представленный на фото один из первых серийных бортов назван в честь лётчика-испытателя, Героя Советского Союза Бориса Веремея. Именно он в декабре 1981 года поднял в небо самый первый Ту-160.








9. Сегодня на вооружении ВВС РФ состоит полтора десятка Ту-160.








10. Министерство обороны России рассчитывает заказать отечественному авиапрому еще около полусотни модернизированных бомбардировщиков.








11. Максимальная масса боевого груза — 45 тонн, что превышает нагрузку всех самолётов мира аналогичного класса.







12. В июне 2010 года два стратегических бомбардировщика Ту-160 установили рекорд дальности — 18 000 км, в полёте они провели 23 часа с дозаправкой в воздухе.








13. Машины собирают на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова.








14. В 2016 году здесь начали восстанавливать ключевые технологические линии для возобновления выпуска модернизированных Ту-160.








15. Кабина пилотов. Впервые в истории для управления тяжёлым реактивным самолётом была использована ручка истребительного типа, а не штурвал для обеих рук. Экипаж — 4 человека в двух двухместных кабинах (командир, помощник, штурман, штурман-оператор). Для комфорта экипажа в дальних полётах здесь предусмотрены спальное место, туалет и система разогрева пищи.








16. Первое боевое применение Ту-160 состоялось в ходе российской операции Сирии в ноябре 2015 года. Бомбардировщики нанесли удары по позициям террористов крылатыми ракетами.









17.








Ту-95.

18.Символ стратегической дальней авиации Советского Союза в годы холодной войны. По классификации НАТО — «Медведь».









19. Оснащён четырьмя двигателями НК-12. Это самый мощный турбовинтовой (15 тысяч л.с.) двигатель в мире.









20. Характерная черта облика носовой части Ту-95 — неубираемая штанга топливоприёмника для дозаправки в воздухе.









21. Ту-95 служил эффективным инструментом сдерживания потенциального противника. Советское правительство заказало ОКБ Туполева самолёт, который мог бы долететь до США, сбросить ядерную бомбу и вернуться на базу. Дальность полёта первой модификации Ту-95 превышала 15 000 км и постепенно сокращалась с разрядкой международной напряжённости и развитием межконтинентальных баллистических ракет.









22. Опытный образец Ту-95 совершил первый полёт 12 ноября 1952 года. Серийное производство началось в 1955 году и продолжалось в Куйбышеве (Самаре) до 1992 года. На балансе ВВС России более 50 бомбардировщиков Ту-95.









23. Экипаж Ту-95 — 9 человек (сокращён до 7 человек в модификации Ту-95МС).









24. Диаметр винта двигателя превышает 5 метров. Масса каждой из восьми лопастей — 96 кг.









25. Часть системы оборонительного вооружения — кормовая турель спаренной 23-мм авиационной пушки. Изначально Ту-95 оснащали шестью пушками, в современной модификации оставили только две хвостовые, поскольку ближний бой с использованием стрелкового вооружения в современной воздушной войне явление редкое.









26. Длина Ту-95 и размах его крыльев практически совпадают — около 50 метров.









27. Максимальная боевая нагрузка составляет 15 тонн (превышает 20 тонн в модификации Ту-95МС).










28. Экипаж самолёта попадает в кабину через люк в нише передней стойки шасси. Носовое шасси Ту-95 не имеет тормозной системы. Диаметр колеса — 1,1 метра.










29. Военные эксперты считают, что Ту-95 далеко не устарел. Самолёт успешно применяется в военных конфликтах (в частности, в Сирии). Бомбардировщик атакует цели современными крылатыми ракетами за несколько тысяч километров — вне пределов зоны поражения вражеской ПВО.








30.








31. Ту-144

Гордость и боль ОКБ Туполева и отечественного авиапрома — Ту-144. Самый быстрый пассажирский авиалайнер в мире. Самолёт, опередивший не только звук, но и своё время.









32. Ускорившиеся темпы жизни в 60-е годы XX века озадачили авиаконструкторов проблемой создания сверхзвукового дальнемагистрального лайнера. Работы велись в Советском Союзе (ОКБ Туполева) и в Европе (франко-британский проект «Конкорд»). Победил СССР. Первый полёт Ту-144 состоялся 31 декабря 1968 года, на два месяца раньше «Конкорда».









33. Впервые в истории пассажирской авиации Ту-144 преодолел звуковой барьер в июне 1969 года на высоте 11 км. В два раза скорость звука туполевский лайнер превысил в мае 1970 года.









34. Специально для Ту-144 на Куйбышевском моторном заводе были разработаны турбореактивные двигатели НК-144. Четыре таких установки на каждом лайнере позволяли ему развить максимальную скорость свыше 2400 км/ч.

Ту-144 быстрее «Конкорда» более чем на 150 км/ч. Оборотной стороной скорости был существенный расход топлива (на борт его приходилось брать до 100 тонн). Над экономичностью двигателя его конструкторы работали в последующих модификациях. В 1980 году разработка двигателя НК-144 была прекращена из-за сворачивания проекта.






35. В конструкции Ту-144 создатели применили много технических новинок. Отклонялся угол носового обтекателя кабины экипажа кабины пилотов: для улучшения обзора при взлёте и посадке «нос» опускался, а в крейсерском полёте фиксировался в одной плоскости с фюзеляжем.








36. Убирающееся переднее горизонтальное оперение. «Крылышки» улучшали управляемость почти 200-тонного лайнера на взлёте и посадке. Передний стабилизатор вместе с опускающимся носом позволяли гасить скорость лайнера перед посадкой (в конструкции Ту-144 не предусмотрены закрылки и предкрылки).








37. На момент создания кабина пилотов была оснащена самой современной авионикой. Экипаж лайнера — 4 человека (без учёта бортпроводников).








38. Штурвал командира самого быстрого пассажирского самолёта в истории человечества.









39. Панель бортинженера — комплекс инструментов для управления и контроля силовыми и топливными системами.










40. Некоторые элементы приборных панелей Ту-144 особо подчёркивали его статус дальнемагистрального и межконтинентального лайнера. Переключатели времени «Москва–Гринвич» и системы мер «Английская–Метрическая». По иронии судьбы самолёт так и не вышел на международные авиалинии. За границу попадал лишь для демонстрационных полётов на салонах во французском Ле-Бурже. Первый из которых завершился трагедией. По так и не выясненным причинам Ту-144 разбился 3 июня 1973 года, погибли 6 человек экипажа и 8 человек на земле. Несколько катастроф и авиапроисшествий, а также высокая стоимость эксплуатации привели к закрытию проекта в 1980-х годах.









41. Конструкторы Ту-144 предусмотрели инновационную возможность запуска реактивных двигателей в воздухе. Функция важная, потому что в крейсерском режиме самолёт управлялся изменением тяги двигателей.










42. Всего с 1968 по 1984 годы было построено 16 единиц Ту-144. Сохранилась лишь половина. Несколько бортов используют в качестве музейных экспонатов, другие хранятся в разных городах России. На фото: Ту-144 на учебном аэродроме Самарского национального исследовательского университета им. Королёва.









43. Борт №77107 установлен в учебных целях на территории Казанского авиационного института.










44. Современные технологии изменили систему подготовки кадров для авиации. На фото: пилотажный тренажёр среднемагистрального лайнера Ту-204СМ.










45. Полнофункциональный симулятор «стеклянной» кабины. Проекция картинки за бортом и изменение положения тренажёра в трёх измерениях позволяют реалистично моделировать различные условия и режимы полёта, включая экстремальные.









46. Пульт управления тренажёром с тонкой настройкой вводных условий.









47. Имитация расхождения с бортом-нарушителем.








48. Пассажирские и грузовые модификации самолётов семейства Ту-204 собирают в Ульяновске.
Завод «Авиастар» входит в Объединённую авиастроительную корпорацию.









49. Семейство Ту-204 было разработано ОКБ Туполева в конце 80-х начале 90-х годов XX века. На основе Ту-204 было создано около двух десятков различных модификаций. На фото одна из них — Ту-214.










50. Ту-204 были призваны заменить массовый лайнер Ту-154. Но российские компании выбрали самолёты иностранного производства. За полвека эксплуатации (которая продолжается и сегодня) Ту-154 стал настоящей легендой. На фото: знаменитый «Полтинник» на въезде в новосибирский аэропорт «Толмачёво».









51.





Смотрите также:
Производство самолётов Ил-76 и Ту-204 на заводе «Авиастар-СП»
Производство самолётов Ту-160, Ту-22М3 и Ту-214. КАЗ им. Горбунова
Производство самолётов Ил-96-300 и Ан-148. ВАСО
Производство самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Производство самолётов Су-30 и Як-130. Иркутский авиационный завод
Производство самолётов Су-34. НАЗ им. Чкалова


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Comments:
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<<[1] [2] >>
[User Picture]From: h_tower
2017-01-26 07:14 am
Спасибо вам большое за отличные фотографии!

В описании 23 фото закралась забавная ошибка: "Предусмотрена система НЕ катапультирования" :)
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: gelio
2017-01-26 07:38 am
Спасибо. Выкорчевал )
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: grohotailo
2017-01-26 07:20 am
Про восстановление ключевых технологий ТУ-160
http://bmpd.livejournal.com/2245553.html
(Ответить) (Thread)
From: (Anonymous)
2017-01-27 11:50 am
то что это всё 10 летние копии амеров ,Ту 160 на 10 лет позже б 1 полетел, и копии европейцев только ухудшенные конкорд в два раза дальше ту 144 летал . вообщем даже скопировать толком не смогли , да ещё разработки пленных немецких инженеров, типо движка для ту 95 ,вообщем очередной Шариков - швондер кудахчет в своём корыте
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: livejournal
2017-01-26 07:31 am
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal сибирского региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: Василий Дементьев
2017-01-26 07:59 am
Очень хорошие фото, впрочем, как и всегда. Интересно, а на первой фотографии с отражением - это просто фон темным потом делали, или самолет в темном ангаре стоял в луже, а вы подсвечивали его мфонарями со всех сторон на длинной выдержке? )
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: gelio
2017-01-26 05:36 pm
Ангар под Ту-144 уже никто не предоставит (
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nickfw
2017-01-26 08:16 am
Спасибо! отличные фото, сразу чувствуется атмосфера и мощь...
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: amginskiy
2017-01-26 08:27 am
Как всегда, запредельно красиво! :)
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: aryssskahara
2017-01-26 08:42 am
Спасибо за фотографии!

Вот только насколько я помню, у Ту-144 угол наклона самой кабины пилотов как раз не менялся, опускалась вниз только часть носа непосредственно перед кабиной. На 37-й фотографии как раз видны лобовые стёкла, которые открывались когда нос опускался вниз.
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: gelio
2017-01-26 05:46 pm
Всё верно. Наклонялся носовой обтекатель.
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: artstudio_3d
2017-01-26 08:45 am
Подсветка в ночных фото понравилась. Сильно хлопотно было?
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: ural_spotter
2017-01-26 08:54 am
Спасибо! Очень интересный репортаж!
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: margosha_8
2017-01-26 08:58 am
Обстоятельный пост, однако!
А самолеты на черном фоне где снимались?
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: gelio
2017-01-26 05:29 pm
Всё в Жуковском
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: demingoo
2017-01-26 09:40 am
блеск! Прекрасно! Огромное спасибо автору!
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: beholder1777
2017-01-26 09:54 am
На черном фоне фотографии, конечно, эффектны.

Но текст-то, текст..!
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: gelio
2017-01-26 05:29 pm
Что с ним?
(Ответить) (Parent) (Thread) (Развернуть)
[User Picture]From: vilgun
2017-01-26 10:07 am
спасибо , просто супер !
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: cyc_lone
2017-01-26 10:16 am
Ту-160 не туполевская машина.
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: gelio
2017-01-26 05:32 pm
Просвятите?
(Ответить) (Parent) (Thread) (Развернуть)
[User Picture]From: detochkin
2017-01-26 10:19 am
доброго дня!! желаю ЖЖчастья, Ждоровья, Жюбви и Жуспехов )
примите, пожалуйста, в друзья?!

простите если зря побеспокоил и не добавил рейтинга ;)

взаимный френд, комменты если хотите - все гарантирую ;)
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: mordor_inc
2017-01-26 11:33 am
Диаметр винтов у Ту-95 - 5.6 метра, на 10 см больше диаметра тоннеля метро.
Звук его движков, говорят, слышен аж на подлодке в подводном положении. А сказать, что он на земле слышен - это сильно приуменьшить. Гул от него такой, что аж уши закладывает, а летит на 10 км...
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From: mikhai63
2017-01-26 01:32 pm
Варованная модель (производная от ТУ16), такая же как и Ту144.
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[User Picture]From: norilsk_p
2017-01-26 12:31 pm
Отличные фото!
Спасибо
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: froggy1981
2017-01-26 01:26 pm
простите, но "в конструкции Ту-144 не предусмотрены закрылки и предкрылки" - это как?
На фото 32, например, четко видны закрылки.
Я сам облазил этот самолет от носа до киля в Ульяновском музее. Закрылки есть!
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: Sergey Bondarenko
2017-01-26 03:46 pm
Как говорится, учите матчасть, уважаемый! Это не закрылки, а так называемые элевоны, гибрид элеронов и руля высоты.

Edited at 2017-01-26 15:48 (UTC)
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[User Picture]From: ialexef
2017-01-26 02:25 pm
Почему Ту-144 всегда называют - "самолет опередивший свое время"? в чем он время то опередил?
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[User Picture]From: ikunin
2017-01-26 03:09 pm
Да у Славы уже во всех последних постах откровенный пафосно-рекламный бред в качестве текста идёт. Больно читать:((
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[User Picture]From: Old Smuggler
2017-01-26 06:22 pm
Спасибо за обзор! Надеюсь, что когда-нибудь мы вновь сможем создавать подобные ту 144 потрясающие проекты.
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: ialexef
2017-01-26 08:01 pm
а чем Ту-144 потрясающий?
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: jst_ru
2017-01-26 08:29 pm
красивые машины!
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: Eugene Katyukhin
2017-01-27 01:41 am
Тупиковая ветвь развития, к сожалению.
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: antontretiakov
2017-01-27 02:03 am
О какие замечательные фотографии! Спасибо вам! С сынишкой с удовольствием просмотрели и он на своем 3-летнем языке восторженно поцокал и прокомментировал :)
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: gelio
2017-01-27 11:23 am
:)
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: Олег Иконников
2017-01-27 11:16 am
Явно не полный перечень впечатляющих результатов.
А что же ни слова о легенде Ту-22, прославившегося тем, что методично убивал летчиков ВВС?
Что же нет цитаты Туполева "Не умеете летать" на претензии военных летчиков?
Почему нет еще одной легенды - ТУ-104, знаменитой тем, что 18% произведенных машин потерпели катастрофу - худший в мире показатель для пассажирской техники.
Что же не написано, почему как только авиакомпании получили независимость, они тут же "выбрали самолёты иностранного производства". А как же легендыи впечатляющие успехи?
Как то странно читать "Победил СССР" в отношении ТУ-144, когда это явный провал.
Да, спешно слепленный прототип Ту полетел на два месяца раньше Конкорда. Зато Конкорд не торопясь допилили и выпустили в эксплуатацию в январе 1976 года и эксплуатировали до октября 2003 года. Перевезено 2,5 млн. человек
А карьера ТУ-144 началась в ноябре 1977 года и продлилась 7 месяцев, 55 коммерческих рейсов. Перевезено 3284 человек.
Убедительная победа СССР!


Edited at 2017-01-27 11:21 (UTC)
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