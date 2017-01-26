|Страница 1 из 2
|<<
|[1] [2]
|>>
Спасибо вам большое за отличные фотографии!
В описании 23 фото закралась забавная ошибка: "Предусмотрена система НЕ катапультирования" :)
|From: (Anonymous)
2017-01-27 11:50 am
|
(Link)
то что это всё 10 летние копии амеров ,Ту 160 на 10 лет позже б 1 полетел, и копии европейцев только ухудшенные конкорд в два раза дальше ту 144 летал . вообщем даже скопировать толком не смогли , да ещё разработки пленных немецких инженеров, типо движка для ту 95 ,вообщем очередной Шариков - швондер кудахчет в своём корыте
Очень хорошие фото, впрочем, как и всегда. Интересно, а на первой фотографии с отражением - это просто фон темным потом делали, или самолет в темном ангаре стоял в луже, а вы подсвечивали его мфонарями со всех сторон на длинной выдержке? )
Ангар под Ту-144 уже никто не предоставит (
Спасибо! отличные фото, сразу чувствуется атмосфера и мощь...
Как всегда, запредельно красиво! :)
Спасибо за фотографии!
Вот только насколько я помню, у Ту-144 угол наклона самой кабины пилотов как раз не менялся, опускалась вниз только часть носа непосредственно перед кабиной. На 37-й фотографии как раз видны лобовые стёкла, которые открывались когда нос опускался вниз.
Всё верно. Наклонялся носовой обтекатель.
Подсветка в ночных фото понравилась. Сильно хлопотно было?
Спасибо! Очень интересный репортаж!
Обстоятельный пост, однако!
А самолеты на черном фоне где снимались?
блеск! Прекрасно! Огромное спасибо автору!
На черном фоне фотографии, конечно, эффектны.
Но текст-то, текст..!
Ту-160 не туполевская машина.
доброго дня!! желаю ЖЖчастья, Ждоровья, Жюбви и Жуспехов )
примите, пожалуйста, в друзья?!
простите если зря побеспокоил и не добавил рейтинга ;)
взаимный френд, комменты если хотите - все гарантирую ;)
Диаметр винтов у Ту-95 - 5.6 метра, на 10 см больше диаметра тоннеля метро.
Звук его движков, говорят, слышен аж на подлодке в подводном положении. А сказать, что он на земле слышен - это сильно приуменьшить. Гул от него такой, что аж уши закладывает, а летит на 10 км...
Варованная модель (производная от ТУ16), такая же как и Ту144.
простите, но "в конструкции Ту-144 не предусмотрены закрылки и предкрылки" - это как?
На фото 32, например, четко видны закрылки.
Я сам облазил этот самолет от носа до киля в Ульяновском музее. Закрылки есть!
Как говорится, учите матчасть, уважаемый! Это не закрылки, а так называемые элевоны, гибрид элеронов и руля высоты.
Edited at 2017-01-26 15:48 (UTC)
Почему Ту-144 всегда называют - "самолет опередивший свое время"? в чем он время то опередил?
Да у Славы уже во всех последних постах откровенный пафосно-рекламный бред в качестве текста идёт. Больно читать:((
Спасибо за обзор! Надеюсь, что когда-нибудь мы вновь сможем создавать подобные ту 144 потрясающие проекты.
а чем Ту-144 потрясающий?
Тупиковая ветвь развития, к сожалению.
О какие замечательные фотографии! Спасибо вам! С сынишкой с удовольствием просмотрели и он на своем 3-летнем языке восторженно поцокал и прокомментировал :)
Явно не полный перечень впечатляющих результатов.
А что же ни слова о легенде Ту-22, прославившегося тем, что методично убивал летчиков ВВС?
Что же нет цитаты Туполева "Не умеете летать" на претензии военных летчиков?
Почему нет еще одной легенды - ТУ-104, знаменитой тем, что 18% произведенных машин потерпели катастрофу - худший в мире показатель для пассажирской техники.
Что же не написано, почему как только авиакомпании получили независимость, они тут же "выбрали самолёты иностранного производства". А как же легендыи впечатляющие успехи?
Как то странно читать "Победил СССР" в отношении ТУ-144, когда это явный провал.
Да, спешно слепленный прототип Ту полетел на два месяца раньше Конкорда. Зато Конкорд не торопясь допилили и выпустили в эксплуатацию в январе 1976 года и эксплуатировали до октября 2003 года. Перевезено 2,5 млн. человек
А карьера ТУ-144 началась в ноябре 1977 года и продлилась 7 месяцев, 55 коммерческих рейсов. Перевезено 3284 человек.
Убедительная победа СССР!
Edited at 2017-01-27 11:21 (UTC)
|Страница 1 из 2
|<<
|[1] [2]
|>>