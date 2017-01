Сан-Франциско с высоты: жемчужина солнечной Калифорнии [янв. 24, 2017|01:00 pm] Gelio (Степанов Слава)



Сан-Франциско расположен на Западном побережье США в штате Калифорния. Население около 815 тысяч человек. Это двенадцатый по величине город страны. Среди главных достопримечательностей — мост «Золотые ворота» и бывшая тюрьма Алькатрас на одноимённом острове в заливе Сан-Франциско.





1. До европейской колонизации полуостров, на котором сейчас расположен современный город, населяли индейцы. Сан-Франциско основали испанцы: в 1776 году они открыли здесь укреплённую католическую миссию имени Святого Франциска Ассизского. Рядом с фортом позднее возник маленький городок, названный испанцами Йерба-Буэна — «хорошая трава»: колонисты обнаружили в здешних местах растение, которое формой напоминало им о доме. В начале XIX века Калифорния и Сан-Франциско стали частью Мексики. К середине века были отвоёваны Соединёнными Штатами. Название Сан-Франциско город получил в 1847 году. В это же время начал активно расти в связи с «золотой лихорадкой» (за два года население увеличилось в 25 раз). Землетрясение и пожар почти полностью разрушили город в 1906 году, после чего Сан-Франциско был построен фактически заново.

















2. Реконструкция города длилась несколько десятилетий. В конце 30-х годов в Сан-Франциско были построены два крупных моста через залив: «Золотые ворота» и Бэй-Бридж (его фрагмент – на фото). В годы Второй Мировой Сан-Франциско стал крупнейшей базой снабжения американских войск на Тихоокеанском театре военных действий. В 1970-80-х годах Сан-Франциско пережил бум строительства небоскрёбов, прозванный «манхэттенизацией». В октябре 1989 года город снова довольно сильно пострадал от 7-балльного землетрясения. В 90-е годы XX века Сан-Франциско стал центром бума информационных технологий и неформальной мировой столицей IT-индустрии.

















3. Банковские и юридические услуги — ещё один важнейший сектор экономики Сан-Франциско. Город является финансовым центром тихоокеанского побережья США, его часто называют «Уолл-Стрит Запада». На фото: Financial District («FiDi») — самые высокие здания Сан-Франциско занимают банки, юридические фирмы, корпоративные штаб-квартиры.













4. Ферри-билдинг (San Francisco Ferry Building).



Знаменитый терминал морских паромов на набережной Эмбаркадеро. Был сдан в 1898 году и на то время стал крупнейшим строительным проектом Сан-Франциско. До строительства двух больших мостов через залив Сан-Франциско в конце 30-х годов XX века Ферри-билдинг был вторым в мире по загруженности (после лондонского вокзала Чаринг-Кросс) пассажирским транзитным терминалом. Ферри-билдинг используется также как торговый центр, три дня в неделю круглый год здесь работает продовольственный фермерский рынок.





















5. 70-метровая башня паромного терминала была построена по образцу знаменитой средневековой колокольни Хиральда в испанской Севилье. Старинные часы башни Ферри-билдинг на сегодняшний день — крупнейший в мире механический заводной часовой механизм. Башню терминала видно с расстояния в несколько километров, к зданию выходит главная улица города Маркет-стрит.























6. Маркет-стрит (Market Street).



Основная транспортная артерия и центр притяжения туристов протянулась на 5 км от набережной Эмбаркадеро до холма Твин-Пикс — одной из самых высоких точек в географическом центре Сан-Франциско.























7. По высотности зданий на Западном побережье Сан-Франциско уступает лишь Лос-Анджелесу, а в стране занимает седьмое место (после Нью-Йорка, Чикаго, Майами, Лос-Анджелеса, Хьюстона и Далласа). В Сан-Франциско более 370 многоэтажных домов, два десятка из них — небоскрёбы (выше 150 метров). Большинство высоток было построено в 1960-80-е годы.





















8. «Трансамерика» (Transamerica Pyramid).



Самое известное высокое здание Сан-Франциско — пирамидальный небоскрёб был построен в 1972 году. В нём 48 этажей, высота 260 метров.





















9. Здание «Трансамерика» известно также как «Шпиль». До 1973 года было самым высоким строением Западного побережья США, уступив пальму первенства (всего на 2 метра) Аон-центру в Лос-Анджелесе. «Трансамерика» — 35-е по высоте здание в США и 190-е в мире.



















10. Четырёхгранная пирамида «Трансамерика» увенчана 64-метровым шпилем с панелями из алюминия, которые отлично отражают свет в тёмное время суток. В двух «крыльях»-выступах по бокам находятся вершина шахты скоростного лифт и башня-вытяжка для удаления из здания дыма в случае пожара.

















11. Пирамида «Трансамерика» — офисный центр. С 1999 года принадлежит нидерландской страховой компании AEGON. Доступ посторонних в здание ограничен, туристы могут любоваться им лишь снаружи. На 27-м этаже раньше была устроена смотровая площадка, её закрыли после терактов 11 сентября.





















12. «Трансамерика» остаётся пока самым высоким зданием Сан-Франциско. Однако, по планам, в 2018 году уступит пальму первенства 326-метровому бизнес-центру Salesforce Tower. Сейчас он находится в стадии строительства (на этом фото стройплощадка — чуть правее белого небоскрёба на заднем плане).





















13. Юнион-сквер (Union Square).



Самая известная площадь Сан-Франциско. Открыта в середине XIX века. На этом месте проходили общественные собрания на тему объединения Севера и Юга, от чего площадь и получила своё название. Один из самых престижных и роскошных районов города. Юнион-сквер окружают дорогие отели, бутики премиальных брендов одежды, аксессуаров и ювелирных украшений, театры, рестораны, салоны красоты. Центр притяжения туристов. На Юнион-сквер проводят массовые городские мероприятия. На Рождество площадь украшают ёлкой.



















14. В центре Юнион-сквер в 1903 году установлен монумент в честь триумфа адмирала Джорджа Дьюи: в 1898 году он разгромил испанский флот в Манильском заливе в ходе испано-американской войны.



















15. Телеграфный холм (Telegraph Hill).



Один из 44 холмов Сан-Франциско. Высота над уровнем моря 84 метра. Ранее был известен как «Высокий» и «Козлиный», а нынешнее название получил в 1849 году: на вершине был построен морской телеграф в виде шеста с перекладинами. При помощи различных конфигураций семафор сообщал горожанам, судно какого типа (парусник, пароход и т.д.) входит в бухту. Это давало возможность коммерсантам и спекулянтам быстрее сориентироваться и оперативно корректировать цены на товары.























16. На вершине Телеграфного холма в 1933 году была возведена башня Койт-тауэр. Имеет форму пожарной помпы, построена на средства, завещанные богатой и эксцентричной местной жительницей Лилли Хичкок Койт: она публично курила сигары, носила брюки и была большой поклонницей пожарного дела и добровольной помощницей местных огнеборцев. Лифт внутри круглой башни поднимает посетителей на смотровую площадку. С высоты 70 метров открывается превосходный вид на Сан-Франциско. В центре круглой площадки возле башни установлена статуя Христофора Колумба.























17. Civic Center — комплекс из нескольких площадей и зданий в классическом стиле, здесь расположен муниципалитет Сан-Франциско.























18. Здание мэрии Сан-Франциско построено в 1915 году на месте прежнего, разрушенного землетрясением в 1906-м. Нынешнее здание на 6 метров выше Капитолия в Вашингтоне. В январе 1954 года в Сити-Холле Сан-Франциско состоялось бракосочетание Мэрилин Монро и бейсболиста Джо ДиМаджо (они развелись 9 месяцев спустя).



















19. Ломбард-стрит (Lombard Street).



Самая извилистая улица в мире. Её 400-метровый участок был спроектирован в виде серпантина для того, чтобы сгладить 27% уклон до приемлемых 16%. Скорость на поворотах ограничена 8 км/ч.























20. Несмотря на принятые для сглаживания уклона меры, на «змеистом» участке Ломбард-стрит разрешено лишь одностороннее движение сверху вниз. Улицу при этом очень любят скейтбордисты.

























21. Самая крутая — в прямом смысле — улица Сан-Франциско. Уклон на Фильберт-стрит (Filbert Street) достигает 20 градусов (около 29-31%).





















22. Мост «Золотые ворота» (Golden Gate Bridge).



Общепризнанный символ Сан-Франциско построен в 1937 году. До 1964 года был самым крупным висячим мостом в мире. «Золотые ворота» перекинут через одноимённый пролив на входе в бухту и соединяет Сан-Франциско с пригородом Марин-Каунти.























23. Общая длина моста — 2737 м, длина основного пролёта — 1280 м, масса — 894 500 тонн. Строительство моста во время Великой Депрессии дало работу и помогло выжить сотням рабочих. А их жизни в буквальном смысле в ходе монтажных работ спасала натянутая под конструкциями страховочная сетка.























24. Центральный пролёт высотой 80 м позволяет проходить под мостом высоким судам. Высота проезжей части над поверхностью воды во время прилива составляет 67 м.

























25. На финальной стадии строительства создатели моста зашли в тупик, яростно дискутируя о его будущем цвете. А пока спорщики обсуждали оттенки серого и чёрного, мост обезопасили от ржавчины и покрыли сочной терракотово-красной грунтовкой. Результат ошеломил своей неожиданной гаммой, идеально вписавшись в ландшафт, и цвет моста был предрешён. Сегодня «Золотые ворота» обслуживает бригада из 40 маляров. Мост красят чуть ли не ежедневно, но только в тех местах, где это действительно необходимо.























26. Высота опор моста над поверхностью воды — 227 метров. Это соизмеримо с высотой 75-этажного небоскрёба. Мост подвешен на двух главных канатах, диаметр сечения каждого из них 93 см. Главный канат состоит из множества более тонких. Их общей длины хватит на то, чтобы три раза обернуть Землю по экватору.























27. Мост «Золотые ворота» является одним из главных мировых рекордсменов по количеству совершённых самоубийств. По различным неофициальным данным, счёты с жизнью здесь свели от 1400 до 1700 человек. Причём потенциальные самоубийцы приезжают в Сан-Франциско со всей страны. Человек падает с «Золотых ворот» 4 секунды и ударяется о воду на скорости более 130 км/ч, в подавляющем большинстве случаев это приводит к летальному исходу. Превентивные меры (вроде установки на мосту телефонов службы психологической помощи) оказались малоэффективными. В 2014 году администрация «Золотых ворот» одобрила идею создания антисуицидной сетки под мостом, однако проект барьера постоянно тормозят финансовые и организационные сложности.

























28. Мост с шестью рядами автомобильного движения и двумя пешеходными дорожками — наполовину платный. Деньги (в настоящее время — от 6,5 долларов за машину) взимают за проезд в южном направлении, движение с юга на север бесплатно. С пешеходов денег не берут вовсе.



























29. Пирс 39 (Pier 39).



Любимый не только туристами, но и местными жителями торгово-развлекательный центр на пристани.

























30. Пирс 39 известен не только множеством ресторанов, кафе, кинотеатров, сувенирных лавок и аттракционов. Его главная достопримечательность — лежбище калифорнийских морских львов. Сегодня на пирсе живёт до 1500 животных. С ростом колонии выросло и количество жалоб владельцев яхт на шум и запах. Но привязанность к этому месту туристов и мировая известность оказались важнее. Люди реконструировали причал и попытались сделать жизнь морских львов максимально комфортной.





















31. Остров Алькатрас (Alcatraz Island).



Имя ему (по названию птиц семейства пеликаньих) дали испанские морские офицеры в конце XVIII века. В следующем столетии на острове был построен маяк, а позднее — крупнейший на западе США форт для защиты бухты с моря.

























32. Мировую известность острову Алькатрас (при содействии литературы, СМИ, кино и компьютерных игр) принесла тюрьма особого режима для самых отпетых уголовников страны (к примеру, в Алькатрасе отбывал наказание известный чикагский гангстер Аль Капоне). По официальным данным, за три десятка лет ни одна попытка побега со «Скалы» (это ещё одно название острова и тюрьмы) не увенчалась успехом. Впрочем, пятеро участников побегов были признаны «пропавшими без вести», так что, возможно, им удалось ускользнуть. Суровая тюрьма действовала с 1934 по 1963 год, её закрыли по экономическим и экологическим причинам. Сейчас в бывшем исправительном комплексе действует музей.























33. Влево от небоскрёба «Трансамерика» по диагонали уходит один из крупнейших проспектов Сан-Франциско Коламбус-авеню (Columbus Avenue).

























34. Кастро (Castro District).



Сан-Франциско облюбовала одна из крупнейших и активнейших в США общин сексуальных меньшинств. Особенно это ощущается в микрорайоне Кастро в центре города, — он носит неофициальный титул «мировой столицы гомосексуалистов». Именно в гей-квартале Кастро когда-то появился символ ЛГБТ-сообщества — радужный флаг, а на перекрёстке Castro и 18th street есть даже радужный пешеходный переход.























35. До 15% жителей Сан-Франциско сегодня отличаются нетрадиционной сексуальной ориентацией, это больше, чем в любом другом крупном городе мира. Здесь проживал Харви Милк — первый американский политик, заявивший о своей ориентации открыто (в ноябре 1978 года он был застрелен в здании муниципалитета вместе с мэром города Джорджем Москоне).





















36. В апреле 1906 года Сан-Франциско был на 80% разрушен мощным землетрясением магнитудой 7,8 балла. Погибли около 3000 человек, три четверти 400-тысячного населения города осталось без крова. Ущерб превысил полмиллиарда долларов (около 5-6 млрд долларов в современном эквиваленте). Сан-Франциско находится в зоне разлома Сан-Андреас, здания в современном городе строят с учётом требований сейсмической безопасности.





















37. Катастрофа 1906 года считается точкой отсчёта истории «Бэнк оф Америка». Большинство банков Сан-Франциско тогда сгорели вместе с деньгами. Лишь в основанном итальянским эмигрантом Амадео Джаннини Банке Италии сохранилось около 80 000 американских долларов. По приказу совета директоров и его председателя эти деньги стали выдавать тем, кто хотел заново отстроить своё жилище. Впоследствии банк сохранил акцент на обслуживании среднего класса и со временем стал крупнейшей финансовой компанией США.























38. Централ-тауэр (Central Tower). В 1892-98 годах самое высокое здание в городе.























39. Музей современного искусства Сан-Франциско (сSFMOMA).



В коллекции музея представлено более 29 000 произведений живописи, графики, скульптуры, фотографии и архитектуры, а также арт-объектов конца XIX–XXI веков.



























40. 60-этажная башня Salesforce Tower (326 метров) после завершения строительства в 2018 году станет самым высоким небоскребом Сан-Франциско.

























41. Жилой комплекс «Причал» (The Gateway) на берегу залива Сан-Франциско — четыре высотки с квартирами и апартаментами класса люкс.





















42. Маркет-стрит. Здание необычной архитектурной формы на переднем плане справа — отель Хайят Ридженси Сан-Франциско (Hyatt Regency San Francisco).























43. 28-этажное здание с необычной историей — МакАлистер-Тауэр (100 McAllister Street). Оно было задумано и построено в 1930 году как объединённый мега-храм Методистской церкви, рассчитанный более чем на полторы тысячи человек, в здании был установлен большой орган. Здесь же планировали открыть гостиницу для приезжих прихожан. Однако стоимость строительства и содержания здания в итоге оказалась не по карману церкви. Позднее здесь размещались отель, офисы, а сейчас 94-метровый небоскрёб принадлежит юридическому колледжу университета Сан-Франциско и используется в качестве студенческого общежития.





















44. One Maritime Plaza.



Офисное 27-этажное здание (высота — 121 метр) в финансовом центре Сан-Франциско. Построено в 1967 году. Одно из первых сооружений города с «сейсмической оплёткой»: в конструкции используются внешние тросы и Х-образные силовые перекладины.





















45. «Пасифик-Хайтс» (Pacific Heights) — престижный и дорогой район «частного сектора» Сан-Франциско. Пересечение улиц Pacific Avenue и Divisadero Street.



















46. Дворец изящных искусств (Palace of Fine Arts).



Изначально создан в качестве временного музея изобразительных искусств для Панамо-Тихоокеанской выставки в 1915 году.





















47. Башня Сютро (Sutro Tower).



Самое высокое сооружение не только Сан-Франциско, но и всей Калифорнии — радиомачта-телевышка высотой 299 метров. Поскольку мачта построена на холме, её вершина находится на высоте 553 метра над уровнем моря.























48. Рашен-Хилл («Русский холм»). Название восходит ко временам «Золотой лихорадки», когда на вершине холма находилось небольшое русское кладбище, впоследствии перенесённое. Предполагается, что похороненные на нём люди были моряками и предпринимателями из Форт-Росса, находящегося недалеко от Сан-Франциско. Сегодня русскоязычная община Сан-Франциско концентрируется в основном в районе Ричмонд.





















49. Ричмонд (Richmond) — район на северо-западе Сан-Франциско. Место компактного проживания русскоговорящего населения.























50. Мост Окленд Бэй-Бридж (San Francisco-Oakland Bay Bridge)



Cоединяет над (и под!) заливом Сан-Франциско и Окленд. Его название часто сокращают просто до Бэй-Бридж. Один из самых длинных мостов этого типа в мире. Состоит из двух частей, которые соединены между собой тоннелем под островом Йерба-Буэна шириной 23 метра. Общая длина моста превышает 7 км.





















51. Мост был открыт в ноябре 1936 года. Пролёты Бэй-Бридж — двухъярусные. На каждом ярусе организовано движение лишь в одном направлении.























52. В 1989 часть верхней палубы восточного сегмента моста разрушилась при землетрясении, и Бэй-Бридж был закрыт на протяжении месяца. Позднее было решено провести полную реконструкцию секции между Оклендом и островом Йерба-Буэна — такой вариант признали наиболее целесообразным с точки зрения экономики и сейсмической безопасности. После конкурса дизайнеров строительство отрезка моста началось в 2006 году, по его окончании в 2013-м старый фрагмент моста демонтировали.





















53. Бэй-Бридж является платным, но плата взимается только на стороне Окленда при движении в сторону Сан-Франциско. Цена зависит от дня недели и времени суток. На снимке въезд на мост со стороны Окленда.























54. Утро на пункте взимания платы.























55. Автобусный парк в Сан-Франциско. Несмотря на высокий уровень автомобилизации, более трети жителей Сан-Франциско регулярно пользуется общественным транспортом. Его сеть считается одной из самых развитых и крупных на западном побережье США. Система включает автобусные и троллейбусные маршруты (в Сан-Франциско крупнейшая троллейбусная система в США и одна из крупнейших в Западном полушарии), наземные и подземные скоростные трамваи Muni Metro. Всё это — плюс исторические кабельные трамваи — составляет систему San Francisco Municipal Railway. В просторечии Muni.



















56. Muni.



Организация-оператор общественного транспорта города. Система Muni работает 365 дней в году. Причём 24 часа в сутки. Автобусы ходят даже ночью, правда с 1:30 до 5:30 действуют особые ночные маршруты, не совпадающие с дневными.



















57. В систему Muni входят пять видов общественного транспорта: автобус, троллейбус, современный скоростной трамвай, исторический электрический трамвай и исторический кабельный трамвай.























58. Океанский круизный лайнер MS Arcadia вместимостью 2388 пассажиров у причала в порту Сан-Франциско. С развитием контейнерных перевозок центр морского грузового траффика сместился в соседний Окленд. А инфраструктура порта Сан-Франциско задействована в системе туризма и отдыха.





















59. Контейнерный терминал Acorn Industrial в Окленде. Порт Сан-Франциско ранее был самым большим и загруженным на западном побережье США. Важным условием эффективного грузооборота в порту было наличие множества перпендикулярных берегу пирсов, кранов и грузчиков. Всё это имелось в Сан-Франциско. Порт принимал грузы со всего света. Современная система контейнерных перевозок с быстрой разгрузкой и экспресс-логистикой устранила необходимость в портах на основе пирсов. Это привело к перемещению в Окленд большей части коммерческого грузопотока.























60. Окленд (Oakland).



В дословном переводе с английского — «земля, поросшая дубами». Город расположен на берегу залива Сан-Франциско. По количеству жителей (более полумиллиона человек) Окленд занимает третье место во всей области залива Сан-Франциско, уступая лишь самому Сан-Франциско и городу Сан-Хосе.





















61.











